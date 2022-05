Remedy Entertainment is op dit moment druk bezig met Alan Wake 2, maar de ontwikkelaar had in 2018 ook plannen voor een tv-serie gebaseerd op de franchise. Deze plannen beginnen nu langzaamaan (eindelijk) vorm te krijgen.

Remedy gaat namelijk samenwerken met AMC – die ook achter de The Walking Dead-reeks zit – om de tv-serie vorm te geven. Aangezien nu enkel bekend is welke omroep de serie heeft opgepikt, zal het nog wel even duren voordat we Alan Wake op tv kunnen zien.

Als er meer details naar buiten komen over de Alan Wake tv-serie, dan laten we dat natuurlijk weten.