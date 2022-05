Dune, het epische verhaal van schrijver Frank Herbert, is de laatste tijd opnieuw razend populair. Regisseur Denis Villeneuve liet vorig jaar Dune: Part One los op het witte doek en inmiddels werd ook al Dune: Spice Wars aangekondigd, een RTS-game voor pc. Ontwikkelaar Funcom heeft echter ook nog plannen om games te maken die gebaseerd zijn op het Dune-universum.

Op hun website werd namelijk aangekondigd dat men op zoek is naar werkkrachten om mee te werken aan een ‘next-gen open world survival game’.

‘Since the ‘90s, Funcom has honed its craft creating unforgettable experiences in captivating universes and delivering lasting success with games like Conan Exiles. Having built a team of experienced developers from across over 30 nationalities, we now seek new voices to add to our most ambitious project yet, set on Arrakis.’