Sony is als platformhouder een van de grootste spelers in de gamesindustrie en dat betekent ook dat ze veel inkomstenstromen hebben. Uit een onderzoek van Newzoo dat gedeeld werd via VentureBeat, blijkt dat ze op de tweede plek staan qua omzet.

Zo heeft Sony in het fiscale jaar 2022 een totale omzet van 18.2 miljard gedraaid en daarmee staan ze op de tweede plek. De eerste plek wordt ingenomen door Tencent, die maar liefst 32.2 miljard omzet wist te draaien. Op de derde plek staat Apple met 15.3 miljard.

Interessant is om te zien dat de meeste bedrijven in de top 10 meer omzet wisten te draaien dan het fiscale jaar 2021, maar dat Sony één van de partijen is die juist een daling zag. Daarnaast is de grote vraag natuurlijk wat Microsoft en Nintendo doen.

Microsoft doet het ook niet onaardig, zij staan op de vierde plek met een omzet van 12.9 miljard en Nintendo komt niet verder dan de achtste plaats met 8.1 miljard. Dit is dan echter het afgelopen fiscale jaar, maar dat kan volgend jaar drastisch gaan veranderen.

Activision Blizzard staat nu nog apart in de lijst met eveneens een omzet van 8.1 miljard, maar dat bedrijf wordt momenteel door Microsoft ingelijfd. De kans is dus zeer groot dat Microsoft het huidige of komende fiscale jaar een sprong maakt naar de tweede positie.