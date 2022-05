Grand Theft Auto Online is met de current-gen release losgetrokken van Grand Theft Auto V. En sinds de release op 15 maart, is de online multiplayer ook gratis te downloaden op de PlayStation 5. Althans, dit is nog mogelijk tot halverwege juni. Wees er dus snel bij als je nog niet van deze promotie gebruik hebt gemaakt.

Om GTA Online te kunnen spelen is het echter nodig dat je beschikt over een actief PlayStation Plus abonnement. Om je daarin tegemoet te komen, heeft Sony tijdelijk een promotie. Tot en met 14 mei kun je namelijk een 7-daagse trial van PlayStation Plus claimen, zodat je de game online kunt spelen.

Dit is enkel beschikbaar voor gamers die geen actief PlayStation Plus abonnement hebben. Meer specifieke details kun je hier op het PlayStation Blog vinden.