In 2006 verscheen de game Scarface: The World Is Yours, die met redelijk goede cijfers ontvangen werd. Uiteindelijk is het bij één game gebleven, maar nu blijkt dat er toch een vervolg in ontwikkeling is geweest bij Radical Entertainment. Op YouTube is namelijk een video verschenen met screenshots en artwork van Scarface 2, die later is geannuleerd.

De beelden zijn afkomstig van voormalige medewerkers van de ontwikkelaar en het laat onder andere de strip van Las Vegas zien, alsook de omliggende woestijn in Nevada. De game zou in 2009 zijn geannuleerd, maar waarom precies is niet helemaal duidelijk.

Naast beelden geeft de video verder niet echt informatie over de game, dus we moeten het hiermee doen. Check het desalniettemin zeker even.