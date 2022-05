PlayStation Plus Premium is straks het grootste abonnement dat afgenomen kan worden en dat komt natuurlijk met de nodige extra perks. Een daarvan is de optie tot game trials, die door ontwikkelaars en uitgevers aangeboden kunnen worden. Via het PlayStation Blog heeft Sony daar nu wat meer informatie over gedeeld.

Een game trial bevat de volledige game die je kunt downloaden naar je console. Vervolgens kun je de game in kwestie voor ongeveer twee uur spelen, hoewel dit per titel iets kan variëren. Daarbij geldt dat de timer enkel afloopt als je daadwerkelijk in de game zit.

Terwijl je de game speelt in de trial, zal je Trophies kunnen unlocken en ook je voortgang wordt opgeslagen. Mocht je een game naderhand aanschaffen, dan neem je dat gelijk mee, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen.

De totale line-up van games die een trial aanbieden is nog niet bekend, maar wel heeft Sony aangegeven dat in ieder geval de onderstaande titels van een trial voorzien zullen worden via PlayStation Plus Premium: