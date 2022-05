Sony PlayStation Japan houdt er altijd een wat andere manier op na als het op de marketing aankomt. Zo zien we geregeld een montage van recente en aankomende games voorbij komen met daarbij ondersteuning van catchy muziek.

Dat is nu niet anders, want er is weer een nieuwe montage uitgebracht en die laat verschillende PlayStation 4 en PlayStation 5 games zien. Ditmaal is het thema ‘rennen’ en zo wordt er langs allerlei titels gerend, waaronder Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 en meer.