Sony kondigde eind vorig jaar aan dat ze alternatieve kleuren zouden uitbrengen qua covers voor de PlayStation 5, die standaard in het wit geleverd wordt. Deze console covers zijn inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar in verschillende landen, maar officieel werd het niet in de Benelux verkocht.

Het bleek een kwestie van tijd te zijn, want Sony PlayStation heeft vandaag aangekondigd dat ze de beschikbaarheid gaan uitbreiden. Vanaf 17 juni zullen de console covers via early access op direct.playstation.com verkrijgbaar zijn in Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De drie console covers die aangeboden worden zijn: Starlight Blue, Galactic Purple en Nova Pink. Midnight Black en Cosmic Red zullen vooralsnog niet in de Benelux verkrijgbaar zijn.