Fervente spelers van de populaire Battle Royale Fortnite zijn vast wel eens in aanraking gekomen met de zogenaamde ‘V-bucks’. Met deze digitale munteenheid kan je namelijk heel wat leuke dingetjes kopen in de in-game store, maar ze aanschaffen kost je in de meeste gevallen wel echt geld. Speelde je Fortnite meestal op PlayStation, maar stapte je over naar een ander platform? Dan had je in het verleden echter wat pech: je V-bucks bleven namelijk enkel verbonden aan je PlayStation en konden dus niet gebruikt worden als je Fortnite elders speelde… tot nu!

Epic kondigde aan dat PlayStation met de komst van update v20.40 een gedeelde portemonnee zal krijgen. Dit wil zeggen dat je, als je V-bucks koopt via PlayStation, je die V-bucks zal kunnen gebruiken op andere platformen waar je Fortnite op kan spelen. De enige grote uitzondering in dit verhaal is echter de Nintendo Switch. Dit platform is momenteel het enige dat nog niet deelneemt aan het gedeelde portemonnee systeem.

Sony heeft altijd al moeilijk gedaan rond cross-play en was een paar jaar geleden de laatste speler op de markt die meeging in het ‘Fortnite heeft cross-play nodig’ verhaal. Opnieuw is Sony wat laat op het feestje, maar ditmaal zijn ze tenminste niet de allerlaatste.