EA Games en de FIFA hebben besloten de samenwerking niet te verlengen, waardoor de bekende voetbalfranchise van de uitgever vanaf het aankomende deel door het leven gaat als ‘EA Sports FC’. De FIFA-licentie is dus beschikbaar voor andere partijen en het mondiale voetbalorgaan liet al doorschemeren dat ze met andere partijen samenwerken om de meest authentieke voetbalgame ooit te brengen.

Zodoende werd er al snel aan 2K Games gedacht, die meerdere sportgames in het portfolio heeft. Op een vraag van IGN (via VGC) heeft de CEO van Take-Two Interactive, de uitgever van zowel 2K Games als Rockstar Games, aangegeven dat ze daar momenteel niet dieper op in willen gaan.

CEO Strauss Zelnick liet optekenen dat ze zeker geïnteresseerd zijn in een uitbreiding in het segment sport. Daarnaast is de FIFA-merknaam er één met veel invloed, maar op dit moment hebben ze geen plannen om dit te bespreken.

“We’re definitely interested in expanding our opportunities in sports, and FIFA has a great brand and incredible clout, but we have no current plans to discuss. Well, we noticed [that the FIFA licence is up for grabs] and we tend to be thoughtful about our business at all times. We’re excited about building out our sports business and we don’t have much else to say at the moment.”