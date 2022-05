Er zijn bepaalde woorden die alleen gebruikt worden door gamers of ze hebben bij deze groep mensen een andere betekenis. PlayStation heeft nu de belangrijkste ‘game-woorden’ even op een rijtje gezet.

Als je JRPG, DPS of permadeath zegt tegen iemand die niet thuis is in de wereld van games, dan zullen zij vast niet begrijpen wat je bedoelt. Zeg je camping, bug of easter egg tegen een – Engels sprekend – persoon, dan denken ze je wel te begrijpen, maar bedoel jij iets heel anders dan zij denken.

Dit en nog meer woorden zijn door PlayStation in de ‘ultieme’ game-woorden lijst gezet. Deze opsomming kan je hier vinden. Ideaal om aan onwetenden voor te schotelen, zodat ze altijd een referentiemiddel hebben als je weer taal uitslaat waar je nabije omgeving niets van begrijpt.