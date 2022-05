Na de onthulling van Marvel’s Wolverine voor de PlayStation 5 hebben we niet heel veel meer over de game gehoord. Het is ook nog wachten tot we nieuwe informatie en beelden ontvangen, maar we hebben wel goed nieuws op een ander vlak.

Het was al bekend dat Walt Williams – de schrijver van onder andere Spec Ops: The Line – het script schrijft voor de PlayStation 5-exclusive. Het nieuws is nu dat Williams is gepromoveerd van ‘lead writer’ naar ‘narrative director’. Hij was dus aanvankelijk alleen verantwoordelijk voor het script van Wolverine, maar nu overziet hij ook het gehele verhaal in de game.

Een mooie promotie voor Williams uiteraard, maar ook goed nieuws voor ons gamers. Spec Ops: The Line staat namelijk te boek als een game met een ijzersterk verhaal. Dit is natuurlijk geen garantie voor Wolverine, maar hieruit kunnen we wel opmaken dat Insomniac dit onderdeel zeer serieus neemt.