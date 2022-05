Vanaf 23 juni beschikt PlayStation Plus over meerdere abonnementsvormen en als je de duurste variant neemt, dan krijg je toegang tot een select aantal klassiekers van de originele PlayStation. Hieronder valt ook Syphon Filter en die game blijkt voorzien te zijn van Trophies.

Via Twitter laat Sony Bend Studio weten dat ze de game hebben voorzien van te verzamelen Trophies. Sterker nog, er zit zelfs een platinum Trophy aan gekoppeld en dat suggereert een volwaardige Trophyset. Dat is natuurlijk een leuke extra, zeker voor de Trophyjagers.

De vraag is echter of elke PSOne klassieker voorzien is van Trophies, gezien daar geen uitspraken over zijn gedaan. Wel weten we dat Sony een patent heeft aangevraagd om Trophies toe te voegen aan geëmuleerde games van weleer, dus de kans is vrij groot dat dit het geval is.