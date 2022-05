Onlangs werd bekend dat Microsoft besloten heeft om Redfall en Starfield uit te stellen naar 2023. Dit maakt ook dat het aan grote exclusieve games dit jaar nogal karig is gesteld op de Xbox Series X|S. Jammer, maar in het kader van de kwaliteit van de games wellicht de juiste keuze. Dat neemt niet weg dat er de nodige kritiek is op de meerwaarde van Game Pass als het op exclusieve titels aankomt, zoals mijn collega Nando vorige week aanstipte in deze rubriek.

Tegelijkertijd, als we naar concurrent Sony kijken, is het na Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 ook niet echt heel bijzonder dit jaar, tot dusver. Wel heeft Sony natuurlijk nog God of War: Ragnarök in de pijplijn zitten, die dit jaar uitkomt. Hoe de rest van 2022 er voor Sony uitziet is echter afwachten, maar met het uitstel van Starfield en Redfall lijkt het vooralsnog dat Sony de beste kaarten in handen heeft. Andere exclusieve Xbox games hebben immers nog geen releasedatum of hebben problemen in de ontwikkeling, daar waar Sony wat dat betreft een net wat meer concreet vooruitzicht heeft.

Sony, en de beste kaarten horen we je al denken? Wel, het is natuurlijk een kwestie van aankondigingen afwachten. Maar als we op de laatste geruchten afgaan, bestaat er een kans dat we dit najaar een remake van The Last of Us krijgen. Ook Final Fantasy XVI is bijna klaar, dus het kan zomaar zijn dat die game ook nog dit jaar wordt uitgebracht. Verder staat Forspoken nog op het programma en niet te vergeten: Silent Hill behoort eventueel ook nog tot de line-up voor dit jaar, mits de geruchten kloppen natuurlijk.

Er gaan geruchten dat Sony een nieuwe State of Play of showcase begin juni wil organiseren en dat zal natuurlijk het moment zijn om toe te lichten hoe de tweede helft van 2022 eruit komt te zien. Stel Sony heeft alle bovenstaande aankondigingen paraat, dan wil dat zeggen dat ze min of meer elke maand een exclusieve game op de markt kunnen brengen. Dat is hoe je het ook wendt of keert, toch wel een erg sterke positie. Zeker nu Microsoft het laat afweten.

Feit is echter wel dat dit jaar Scorn nog op de planning staat en Hellblade 2: Senua’s Sacrifice zal inmiddels ook in een vergevorderde staat verkeren. Dit zijn in potentie twee grote exclusieve titels die enig tegenwicht kunnen brengen. Met name de laatste game. Verder heeft Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 nog in het vooruitzicht, maar of die game nog altijd dit jaar uitkomt valt te betwijfelen. De ontwikkeling is namelijk tijdelijk stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne.

Voor nu ziet het er voor Microsoft dus wat troebel uit, daar waar Sony het beter voor elkaar lijkt te hebben. Maar waar er een minder gunstig perspectief op korte termijn is, ziet 2023 er dan weer erg sterk voor Microsoft uit. Zo verschijnen dan wel Starfield en Redfall, mogelijk ook een nieuwe Forza Motorsport en misschien is Fable tegen die tijd gereed. Of wat te denken van State of Decay 3. Dit terwijl 2023 vanuit kamp Sony nog volledig in nevelen is gehuld.

Het betreft hier natuurlijk een Jouw mening, dus we werpen hier een stelling op die vrij te bediscussiëren valt. In dat kader schatten wij in dat het jaar 2022 min of meer voor Sony is, maar dat Microsoft in 2023 ontzettend veel munitie heeft om dat jaar zich eigen te maken. Hoe denk jij erover? Zie je het anders, heb je een andere verwachting of… het kan alle kanten op, dus laat je hieronder horen.