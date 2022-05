Er wordt hard gewerkt achter de schermen van Gearbox, de ontwikkelaar die vooral bekend staat om de Borderlands franchise. Een fiscaal verslag van moederbedrijf Embracer Group verklapt namelijk dat er momenteel gewerkt wordt aan zo’n negen AAA-games.

“Gearbox continues to scale the organization to deliver on its ambitious growth plan, and there are currently nine AAA games under development.”

Het is echter niet helemaal duidelijk of games onder het Gearbox uitgeverslabel hierbij horen, aangezien we geen concrete titels te horen kregen. Op dit moment weten we dat er, onder dat label, gewerkt wordt aan Homeworld 3 en Hyper Light Breaker, maar of deze beide games tellen als AAA-producties, is wat ambigue. Gearbox zelf ontwikkelt momenteel ook een nieuwe Tales from the Borderlands game.

Hopelijk brengt de toekomst meer duidelijkheid en uiteraard lees je alle updates hier.