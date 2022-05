Nu de nieuwe PlayStation Plus abonnementen in Azië uitgerold worden, verschijnen er steeds meer details op het web. Zo konden we je eerder vandaag al wat screenshots laten zien van Oddworld: Abe’s Oddysee, die onder andere over verschillende visuele filters beschikt.

In navolging daarvan is er nu een video online verschenen die de drie filters naast elkaar plaatst en met elkaar vergelijkt. De klassieker komt met best wat opties, waardoor je de ervaring in visueel opzicht geheel naar eigen voorkeur af kunt stellen. Ook alle andere features die op deze game van toepassing zijn, komen in de video aan bod.

Hieruit blijkt eens te meer dat Sony behoorlijk wat aandacht aan deze klassiekers heeft geschonken, hoewel onduidelijk is of deze features voor elke klassieker gelden. Ook handig om te weten, de games ondersteunen cloud save, dus je kunt je voortgang via PlayStation Plus opslaan.