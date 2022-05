Insomniac Games staat te boek als één van de meest productieve studio’s onder het bewind van Sony. De ontwikkelaar uit Californië werkt op dit moment keihard aan Marvel’s Spider-Man 2 en Marvel’s Wolverine én ze hebben een mysterieus multiplayer project in ontwikkeling voor de PlayStation 5.

We zijn natuurlijk uitermate nieuwsgierig naar dit project, maar mocht je bijvoorbeeld stiekem hopen op een terugkeer van Resistance, dan zul je de verwachtingen ietwat moeten temperen. Het lijkt namelijk het geval te zijn dat dit topgeheime multiplayer project draait om een nieuwe IP, aldus een art director vacature bij GameJobs.co.

In de vacaturetekst staat duidelijk aangegeven dat de art director verantwoordelijk is voor het maken van stijlgidsen in een multiplayer omgeving en vlak daaronder staat dat deze persoon nauw samenwerkt met de creative directors om een nieuwe IP op te zetten.