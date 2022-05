Azië is als eerste aan de beurt wat betreft de nieuwe PlayStation Plus tiers en vanwege de uitrol daar afgelopen nacht, zijn er veel games in de PlayStation Store verschenen. Deze games zijn te spelen op het moment dat je als abonnee de beschikking hebt over de duurdere tiers.

Dit levert ons ook de nodige screenshots op, waaronder van Worms World Party die oorspronkelijk op de eerste PlayStation uitkwam. Daarnaast is ook Ridge Racer 2 van screenshots voorzien, deze game verscheen jaren terug voor de PlayStation Portable en eerlijk is eerlijk, het ziet er best wel goed uit.

Deze games zullen ook deel uitmaken van de line-up voor Europa, waarover je hier meer kunt lezen.

Worms World Party

Ridge Racer 2