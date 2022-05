Eind maart dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de Uncharted-film in de top 5 zat van meest winstgevende films gebaseerd op games. We lieten toen al weten dat het heel goed mogelijk zou zijn dat de film nog een plekje hoger kon eindigen en dat is nu inderdaad het geval.

Twee maanden geleden stond Uncharted op nummer vijf, achter The Angry Birds Movie. Inmiddels heeft de film van Sony meer dan $400 miljoen opgebracht en dat betekent dat nu plek vier wordt ingenomen.

Uncharted heeft in twee maanden tijd meer dan $60 miljoen extra in het laatje gebracht. Als dit zo doorgaat, dan kan de prent wel eens de meest winstgevende film gebaseerd op een game ooit worden. Om dit voor elkaar te krijgen moet de opbrengst minimaal $440 miljoen zijn, waarmee dan Warcraft van zijn troon gestoten zal worden.