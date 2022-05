Verschillende klassiekers krijgen via het vernieuwde PlayStation Plus Trophy ondersteuning en via Exophase hebben we nu wat overzichten gekregen. Hieruit blijkt dat lang niet elke klassieker van de trofeeën is voorzien en via het PlayStation Blog weten we nu ook waarom.

Sony heeft aangegeven dat het toevoegen van Trophies namelijk optioneel is. Het is aan de ontwikkelaars zelf om te bepalen of ze dit wel of niet willen toevoegen aan hun games, dus lang niet elke titel zal voorzien zijn.

De onderstaande games hebben in ieder geval wel Trophies gekregen en het is in elke game mogelijk om een platinum Trophy te bemachtigen. Klik op de titels om naar het overzicht te gaan.