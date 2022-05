Morgen kunnen de liefhebbers van de Sniper Elite-serie aan de slag met het nieuwste deel. Ben je nog niet bekend met de reeks, dan is er nu een video beschikbaar die precies toont wat je van de gameplay kunt verwachten. Een prima introductie dus.

In Sniper Elite 5 ben je niet verplicht om de troepen van de vijand uit te dunnen door middel van je sluipschuttersgeweer. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om ongezien langs iedereen te sluipen op weg naar je doel. Wat er nog meer mogelijk is, wordt in de onderstaande video uit de doeken gedaan.

Meer over de game lees je vandaag in onze review.