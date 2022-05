Aziatische gamers kunnen er al gebruik van maken, maar volgende maand krijgen ook wij het vernieuwde PlayStation Plus gepresenteerd. Met het Extra en Premium abonnement krijg je de beschikking over ongeveer 400 PS4- en PS5-titels en Sony heeft aangegeven waar ze op mikken qua aanbod, op termijn.

De extra games die je bij PS Plus Extra en Premium krijgt, zullen niet voor altijd beschikbaar zijn. Er zullen op den duur games verdwijnen, maar er worden ook weer spellen toegevoegd. Sony laat op het PlayStation Blog weten dat de prioriteit vooral bij de grote titels zal liggen als het gaat om nieuwe aanwinsten voor de service.

“Putting high-caliber games in the service is our priority, and we are pleased to launch with some of the most celebrated titles, including Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2, and Returnal for Extra and Premium/Deluxe members. We’ll also have beloved classics like Ape Escape, Super Stardust Portable, Syphon Filter, and Tekken 2, and much more – these iconic games will look fantastic when you play them on PS5 and PS4.”