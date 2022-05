PlayStation Plus Premium – wat vanaf 23 juni beschikbaar is in Europa – bevat onder meer een portfolio aan PlayStation One- en PlayStation Portable-klassiekers zoals Ape Escape en Syphon Filter. De dienst is inmiddels uitgerold in een aantal delen van Azië en dat betekent dat we weer een paar details op hebben kunnen duikelen.

Het blijkt namelijk dat PlayStation One-titels die via Premium aangeboden worden, gebruikmaken van de PAL-versies en niet de NTSC-versies van de game. Effectief betekent dit dat deze titels gelimiteerd zijn tot 50Hz, in plaats van het tegenwoordig meer gangbare 60Hz. Het lijkt hier te gaan om first-party titels zoals Everybody’s Golf, Jumping Flash en Wild Arms, maar ook Worms World Party en Worms Armageddon blijken gebaseerd te zijn op de PAL-versie.

Andere titels lijken dan wel weer gebruik te maken van de NTSC-versie van de game zoals Tekken 2, Syphon Filter en Abe’s Oddyssee. Games uit de PAL-regio worden vaak als inferieur gezien omdat zij zoals gezegd gelimiteerd zijn in de maximale framerate.

Nintendo bood in eerste instantie ook een aantal Nintendo 64-titels van Switch Online alleen aan in het PAL-formaat. Eind oktober vorig jaar besloot de Japanse fabrikant echter om zowel de PAL- als NTSC-versies van hun portfolio aan te bieden.