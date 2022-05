Met het uitrollen van de nieuwe abonnementsvormen voor PlayStation Plus in Azië, hebben we de afgelopen dagen veel informatie over de verschillende segmenten kunnen delen. Onder de nieuwe services vallen ook updates met nieuwe titels die Sony geregeld zal toevoegen en mogelijk weten we wat één van de aanstaande klassiekers zal zijn.

Mensen die in Azië een duurder abonnement hebben afgesloten zagen artwork voorbij komen via de PlayStation Store, waarop de protagonist van Dino Crisis te zien is. Een game die niet in het huidige aanbod zit. Dit suggereert dat deze game dus toegevoegd zal worden aan de sectie van klassieke games. Het zou anders immers niet logisch zijn daar een afbeelding van te gebruiken.

Capcom noch Sony hebben echter een officiële aankondiging gedaan hieromtrent, dus het is vooralsnog even afwachten of Dino Crisis daadwerkelijk wordt toegevoegd.