Binnenkort verschijnt The Quarry: de nieuwste game van Supermassive Games – natuurlijk bekend van Until Dawn en The Dark Pictures Anthology – die niet alleen voor de bekende consoles lanceert, maar ook voor pc. Het was een tijdje gissen naar de systeemvereisten, maar de kogel is inmiddels door de kerk: via de Steam pagina van The Quarry heeft de ontwikkelaar de systeemvereisten gedeeld.

Gelukkig hoeft je pc niet met de allerlaatste technieken uitgerust te zijn om van The Quarry te genieten: je zal minimaal een AMD FX-8350 of Intel i5-3570 als CPU moeten hebben en over minstens 8GB RAM moeten beschikken. Qua GPU ligt de ondergrens bij de NVIDIA GTX 780 of Radeon RX 470. Aan de hogere kant van het spectrum vraagt men een AMD Ryzen 7-3800XT of i9-10900K, mag je de RAM verdubbelen naar 16GB en staan de NVIDIA RTX 2060 of Radeon RX5700 op het wensenlijstje.

Je zal hoe dan ook moeten beschikken over minimaal Windows 10 64-bit en minstens 50GB vrij moeten maken op je harde schijf. Gelukkig heb je nog ruim de tijd om de boel op te schonen, want The Quarry is vanaf 10 juni verkrijgbaar.