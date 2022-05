Er wordt al geruime tijd gewerkt aan Call of Duty: Warzone 2 en hoewel er officieel nog geen informatie is gedeeld, lekte er de laatste tijd het nodige via insiders. Nu blijkt zelfs de map te zijn gelekt, die is samengesteld op basis van de informatie die voorhanden is.

Het is wederom Tom Henderson die hiermee komt, ditmaal in samenwerking met Try Hard Guides. De map toont verschillende belangrijke locaties en het zou mogelijk zijn om te kunnen zwemmen. Iets wat in Call of Duty: Warzone nu niet kan, waardoor elke aanraking met een beetje water de dood tot gevolg heeft.

Verder geeft Henderson aan dat zijn indruk is dat de nieuwe map groter is dan Verdansk en Caldera, en de belangrijke punten op de map zouden als volgt zijn: