Er gaan al even geruchten dat Sony meerdere oudere franchises uit de kast heeft getrokken om naar de PlayStation 5 te brengen. Deze titels zouden al dan niet tijdens een aanstaande showcase getoond kunnen worden, maar wanneer dat evenement zal plaatsvinden is wat onduidelijk. Zo werd eerder juni genoemd, maar nu komt ook september voorbij.

Volgens de vrij goed betrouwbare leaker AccountNgt zou er momenteel gewerkt worden aan Sly Cooper 5, die later dit jaar aangekondigd zal worden. Hetzelfde heeft ook Nick Baker van de XboxEra podcast vernomen. Daarnaast meldt de eerste persoon tevens dat er een nieuwe inFAMOUS in ontwikkeling is, die eveneens later dit jaar aangekondigd wordt.

Het is niet de eerste keer dat deze titels genoemd worden in het geruchtencircuit en gezien insiders geregeld met betrouwbare informatie komen, is het plausibel dat dit titels zijn die in de pijplijn zitten voor de PlayStation 5.

Dan wat betreft de showcases. AccountNgt stelt dat hij van zijn/haar bron vernomen heeft dat Sony tot september geen grote evenementen gepland heeft staan. Indien dat klopt, dan hoeven we dus ook in juni niets te verwachten.

Een evenement in september zou kunnen, maar ergens voelt dat een beetje laat. Tenzij het evenement in combinatie met een PlayStation VR2 showcase zal plaatsvinden in het kader van een vooruitblik op 2023. Hoe dan ook, het zijn allemaal geruchten en dat betekent dat we voor nu vooral moeten afwachten.