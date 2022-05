Uitgever Nacon en ontwikkelaar stillalive studios – vooral bekend van hun Bus Simulator games – laten binnenkort Garden Life op ons los. In deze titel kan je – je raadt het nooit – je eigen droomtuin ontwerpen en onderhouden, zonder dat je daarvoor daadwerkelijk op je knieën in de aarde moet ronddartelen of groen op je vingers krijgt.

Het wordt een ontspannende simulatiegame, waarin spelers zich in een sandbox volledig zullen kunnen laten gaan. Ongetwijfeld een aanrader voor alle tuiniers-in-spe onder ons. Als wij meer weten, lees je het hier.