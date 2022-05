Na Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 is het nu wachten op God of War: Ragnarök. Sony heeft meermaals aangegeven dat de game op schema ligt voor een release dit jaar, maar wanneer de game precies komt is nog altijd onduidelijk. Toch duiken er zo hier en daar nu hints op.

Allereerst is de game voorzien van een leeftijdscategorie door de Zuid-Koreaanse ratinginstantie. Op het moment dat games van een beoordeling worden voorzien, is een release over het algemeen niet al te ver weg meer. Maar dit zegt nog steeds niets concreets.

Dat doet de merchandise voor de game echter wel. Zo zijn er wat items gebaseerd op God of War: Ragnarök opgedoken bij de Britse retailer Geeky Zone. Interessant is dat bij veel van deze producten september als maand van release staat. Hoewel her en der ook oktober aangegeven wordt.

Nu staat merchandise los van de game zelf, maar het is in het kader van de hype natuurlijk een mooi moment om de release op de game af te stemmen. In dat perspectief suggereren de vermeldingen van de merchandise dat God of War: Ragnarök gepland staat voor een release in september of oktober.