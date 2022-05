Het is geen geheim dat Sony al langere tijd interesse heeft in live service games en daar ook meer op in wil gaan zetten. Die nieuwe strategie werd jaren terug al geopperd en daar gaan we dit huidige fiscale jaar de eerste grote stappen in zien. Tussen nu en 31 maart 2022 verschijnen namelijk twee games die onder de noemer live service games vallen.

De ambitie stopt daar echter niet, want in een presentatie heeft Sony aangegeven dat ze mikken op een totaal van 12 live service games tegen fiscaal jaar 2025. Dit betekent dus dat er na 1 april en voor 31 maart 2026 nog tien live service games bijkomen. Tegelijkertijd is Sony niet van plan om de traditionele games links te laten liggen, wat dus de komende jaren voor een gevarieerd aanbod moet zorgen.

De grote vraag is nu echter om welke twee live service games het gaat. Hier moeten we vooral van geruchten uitgaan en twee interessante kanshebbers zijn de standalone multiplayer van The Last of Us, die mogelijk tegen het einde van het jaar verschijnt. Een andere titel zou een gloednieuwe Twisted Metal kunnen zijn, die begin volgend jaar dan gelijktijdig met de tv-serie uitkomt.

Het is echter wachten op een officiële aankondiging en de kans is groot dat dit zal gebeuren tijdens een aanstaande showcase die in juni of anders september zal plaatsvinden.