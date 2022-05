Sony wil anders omgaan met het maken van nieuwe games, zo heeft het bedrijf bij een presentatie aan aandeelhouders aangegeven. Waar zij zich voorheen meer hebben gericht op bestaande franchises, willen ze nu wat meer nieuwe IP’s op de markt gaan brengen.

In 2019 waren 77% van de games van PlayStation Studios titels in bestaande franchises. Dit moet dus anders volgens Sony. In het fiscale jaar 2022 moet dat omlaag naar 66%, waardoor 34% uit geheel nieuwe titels bestaat. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat er in het fiscale jaar 2025 net zoveel games in bestaande series uitkomen als dat er nieuwe IP’s worden gelanceerd.

Die omslag hebben we al een beetje gezien in het afgelopen jaar. Zo verscheen Returnal, wat een compleet nieuwe IP is en ook Destruction AllStars kwam uit. Verder werken verschillende studio’s momenteel aan nieuwe IP’s, waarvan Insomniac een goed voorbeeld is. Enerzijds hebben zij Marvel’s Spider-Man 2 in ontwikkeling, anderzijds wordt er aan Marvel’s Wolverine gewerkt.