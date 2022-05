Het is een hot topic de laatste tijd: het overnemen van uitgevers en ontwikkelaars in de gamesindustrie. In het verleden zijn er veel spraakmakende overnames geweest, zoals Microsoft dat Bethesda en Activision kocht en Sony die bijvoorbeeld Bungie en Haven Studios wist over te nemen. Sony lijkt echter nog lang niet klaar te zijn met overnames, zo blijkt uit een Q&A sessie.

Bij deze sessie was de CEO van Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, aanwezig en hij vertelde meer over de toekomstige groei van SIE. Hij zei expliciet dat Sony op het gebied van fusies en overnames uiterst actief is geweest en hier nog lang niet klaar mee is. Volgens hem is dit nodig om een sterkere positie in de markt te krijgen en hij noemde daar ook de recente overname van Bungie nogmaals. Zo zou Bungie moeten helpen om een betere positie in de live service markt te verkrijgen.

Verder gaf hij aan dat Sony deze strategie blijft handhaven, dus we mogen op termijn nog meer aankondigingen van overnames verwachten. Welke uitgevers of studio’s dat gaan worden moet natuurlijk nog blijken. Maar, welke uitgever of ontwikkelaar zou jij nu graag overgenomen zien worden door Sony? Laat het ons weten in de comments.