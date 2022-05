Kort na de aankondiging van The Callisto Protocol werd duidelijk dat de game onderdeel uitmaakt van het PlayerUnknown’s Battlegrounds universum. Op een of andere manier zou de game gekoppeld worden aan PUBG, maar dat is nu niet langer het geval.

Via Twitter laat Glen Schofield van ontwikkelaar Striking Distance Studios weten dat het team inmiddels een andere route heeft genomen. Zodoende is The Callisto Protocol niet langer een game die zich in het PUBG universum afspeelt.

Gaandeweg de ontwikkeling heeft de game steeds meer een eigen wereld gekregen en daarom zal het losstaan van PUBG. Dat sluit enige verrassingen echter niet uit, besluit Schofield. The Callisto Protocol moet eind dit jaar verschijnen en hier kun je nieuwe beelden bekijken.

“FYI (The Callisto Protocol) is its own story and world. It no longer takes place in the PUBG Universe. It was originally part of the PUBG timeline, but grew into its own world. PUBG is awesome, & we will still have little surprises for fans, but TCP is its own world, story and universe.”