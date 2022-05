Het zijn belangrijke maanden voor Sony: onlangs ging het nieuwe PlayStation Plus model live in delen van Azië en in de loop van de komende weken zou de rest van de wereld moeten volgen. Intussen wordt de service al goed onder de loep genomen en een nieuwe analysevideo onderzoekt de kwaliteit van enkele klassieke PS1-, PS2- en PSP-games, die je kan streamen via de hogere PlayStation Plus tiers, op de PS4 en PS5. De resultaten zijn niet slecht, maar het is wel duidelijk dat er nog wat plooien gladgestreken moeten worden.

Het beperkte aantal PS2-games dat er is, lijkt allereerst niet veel upgrades gehad te hebben. De resolutie van deze games is op zowel de PS4 als de PS5 een magere 720p (upscaled van 480p) geworden. PS1-games hebben wel een upgrade gekregen, maar ook hier kon het beter. PS1-games op een PS4-console ondersteunen 1080p (downscaled van 1440p) en op de PS4 Pro en PS5 is dat 1440p. Geen 4K-ondersteuning dus en het ontbreken hiervan is misschien toch wel een gemis voor sommigen. PSP-games hebben een 1080p-upgrade gekregen, maar ook hier geen 4K.

We weten intussen ook al dat sommige PlayStation 1 games de PAL-versie betreffen en dus gelimiteerd zijn tot 50Hz. Hierdoor is de framerate bij deze games gelimiteerd tot 25fps of 50fps, wat wat vreemder kan aanvoelen dan de gebruikelijke 30fps en 60fps.

Bekijk de volledige analyse in de video hieronder. Het nieuwe PlayStation Plus gaat bij ons live op 23 juni.