Ontwikkelaar Ninja Theory werkt momenteel hard aan Senua’s Saga: Hellblade 2, het vervolg op het unieke Hellblade: Senua’s Sacrifice uit 2017. Er hangt nog wat mysterie rond de game, want erg veel weten we eigenlijk nog niet.

Vorig jaar kregen we tijdens The Game Awards wel de eerste gameplaybeelden te zien en die beloofden alleszins veel goeds. Nu heeft de ontwikkelaar een video op hun Twitter geplaatst met wat leuke ‘behind-the-scenes’ content.

In de gameplaybeelden is een gigantische reus te zien en achter die reus gaat een menselijke acteur schuil. Het motion capture proces van de reus staat dan ook centraal in de video, die je hieronder kan bekijken.

Big, but believable. See how we brought this giant character to life. pic.twitter.com/hpcdFsGrVZ — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 27, 2022

De makers willen met deze sequel het origineel doen verbleken, dus de lat ligt erg hoog. Een releasedatum is momenteel nog niet bekend.