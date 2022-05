Deze week heeft de Japanse uitgever SEGA een onthulling op de planning staan: een livestream werd aangekondigd, waarbij een ‘nieuw project’ zal worden voorgesteld. Verdere info werd niet verschaft, dus momenteel weten we nog niet zeker wat dit nieuwe project inhoudt. De aankondiging ging gepaard met een datum en erg lang zullen we niet meer moeten wachten om te ontdekken wat het nieuwe project is: op 3 juni zal het gebeuren!

De presentatoren van de livestream werden ook aangekondigd – Hiroyuki Miyazaki, Yosuke Okunari en Misuzu Araki – en deze line-up is misschien niet toevallig. Zoals werd opgemerkt op Twitter, presenteerden diezelfde personen de aankondiging van de Genesis Mini. M2, de studio die games port voor de Genesis Mini, heeft bovendien de aankondigingstweet geretweet. Is er misschien een nieuwe mini console op komst?

Het antwoord komen we te weten op 3 juni!