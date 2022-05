Vorig jaar kondigde THQ Nordic aan dat Destroy All Humans! 2 net zoals het eerste deel van een remake voorzien zou worden, maar sindsdien hebben we er nauwelijks iets van vernomen. Toch blijkt de game nog springlevend te zijn, want recent heeft er een beta test plaatsgevonden en daar zijn nu wat screenshots van gelekt.

De screenshots zelf laten niet heel veel zien, maar het geeft wel een teken van leven. Volgens de persoon die deze beelden heeft gelekt is de game nog niet echt goed geoptimaliseerd op het moment, maar dat is op zich niet gek gezien de titel nog in ontwikkeling is. Wel geeft dezelfde persoon aan dat de game nog steeds voor dit jaar gepland staat.

Wellicht dat we tijdens Summer Game Fest meer te horen krijgen over de geplande releasedatum, alsook dat we een update krijgen over de huidige stand van zaken. Zoals het er nu naar uitziet verschijnt Destroy All Humans! 2: Reprobed voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Dat is naar verluidt niet het enige project dat in de maak is, want mogelijk verschijnt er ook nog extra content voor de remake van het eerste deel. Dit naar aanleiding van een recent lek.