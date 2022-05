White Day: A Labyrinth Named School verscheen in 2017 voor onder andere de PlayStation 4. Daar komt binnenkort een PlayStation 5-versie bij.

White Day: A Labyrinth Named School voor de PS5 is (nog) niet officieel aangekondigd, maar het spel is op de website van de Amerikaanse retailer Target gespot door The Sixth Axis. Daar staat White Day voor de current-gen console van Sony als pre-order klaar voor $39,99, inclusief boxart. Het spel zal verschijnen op 30 september 2022.

Wat we verder kunnen opmaken uit de desbetreffende pagina is dat de PlayStation 5-versie van de horror-game meer dan dertig kostuums zal bevatten, wat als extra content werd aangeboden voor de PS4-versie. Of er eventuele verbeteringen zijn doorgevoerd en welke dat zijn is nog niet bekend.