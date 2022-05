Via de Xbox Snap feature was het mogelijk om – naast je game – een andere applicatie in het scherm te voegen. Zo kon je bijvoorbeeld tijdens het gamen naar een YouTube filmpje kijken of je favoriete streamer checken. Microsoft besloot de functie in 2017 naar de prullenbak te verwijzen, zodat de UI opgeschoond kon worden.

Xbox Snap was destijds één van de belangrijkste features van de Xbox One en sinds de verwijdering wordt de feature gemist. Het ziet er echter niet naar uit dat we Xbox Snap in de toekomst weer mogen verwelkomen. Via Twitter vertelt Xbox engineering lead Eden Marie dat ‘hoewel iedereen Xbox Snap mist, ze niet denkt dat de feature ooit terugkomt’.