Het is geen geheim dat Warcraft 3: Reforged de fans van Blizzard games alles behalve blij wist te maken. Veel beloftes werden immers niet nagekomen en het product wat gamers in januari 2020 voorgeschoteld kregen, kampte met veel problemen. Blizzard beloofde verbetering, maar na een laatste patch in april 2021 is er weinig meer aan de game gedaan, en stelt deze nog altijd teleur.

Inmiddels heeft Mike Ybarra, president bij Blizzard, de stilte doorbroken. Een fan vroeg op Twitter aan Ybarra of we nog nieuws over Warcraft 3: Reforged mogen verwachten. Ybarra geeft hier bevestigend antwoord op. Het team wat zich met Warcraft 3: Reforged bezighoudt zal komende maand, juni, wat van zich laten horen. Wij zijn in ieder geval alvast benieuwd of de remaster eindelijk zal worden wat ons destijds is beloofd.