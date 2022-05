In Gran Turismo 7 kan je veel auto’s bij de dealers zelf kopen, maar ook zit de game vol met legendarische auto’s. Die koop je bij een speciale aanbieder en de prijzen van de auto’s worden gebaseerd op wat verzekeraar Hagerty als prijspunt heeft vastgesteld. Dit maakt dat de auto’s daardoor heel erg duur kunnen zijn en daar is de nodige kritiek op geweest.

In eerste instantie vooral omdat de prijzen van de auto’s buitensporig waren en de inkomsten in de game wat beperkt aanvoelde. Dat is inmiddels opgelost, maar de legendarische auto’s en dan met name de prijzen blijven voer voor discussie. Zeker nu blijkt dat de prijzen weer omhoog zijn gegaan.

Update 1.15, die vorige week werd uitgerold, heeft de prijzen van de legendarische auto’s aangepast, dit op basis van Hagerty. De speurneuzen van GTPlanet zijn vervolgens aan het zoeken gegaan naar de prijsverschillen en op basis van de laatste update zijn 27 auto’s duurder geworden. 21 auto’s hebben dezelfde prijs en twee auto’s zijn wat goedkoper geworden.

Het meest opvallende is de Ferrari F40, die van 1.35 miljoen credits haast verdubbeld is naar 2.6 miljoen credits. De algemene prijsstijging ligt rond de 3.8%, wat het aanschaffen van auto’s over de grote lijn een stuk duurder maakt. Iets om rekening mee te houden dus, maar fijn is dat je nu op veel meer manieren vrij snel credits bij elkaar kunt racen wat de pijn dus enigszins doet verzachten.