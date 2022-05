Het Franse Ministerie van Cultuur heeft de aandacht gevestigd op het bezigen van Engelse termen in het kader van gamen. Het is heel gebruikelijk om voor digitale sporten de term ‘esports’ te gebruiken en voor streamers de term ‘streamer’. Dit zijn Engelse woorden en dat botst met de Franse taal, daarom kiest het ministerie nu voor Franse opties.

Esports verandert daardoor in ‘jeu video de competition’ en streamer verandert naar ‘joueur-animateur’ en ‘direct’. Met het verfransen van de veelgebruikte termen wordt volgens het ministerie een barrière weggehaald, want mensen die geen games spelen zouden moeite hebben met het begrijpen van deze (Engelse) terminologie in teksten en conversaties.

Overigens blijft het hier niet bij, termen als cloud gaming en pro gamer worden ook aangepast. Dit naar respectievelijk ‘jeu video en nuage’ en ‘joueur professionel’. De vraag is echter of het verbannen van de Engelse termen invloed zal hebben op de gebruikelijke vorm van spreken, laat staan of sites over games hierin meegaan.

Het verbannen van deze woorden heeft een direct effect op het staatsbeleid, waardoor het in officiële overheidsteksten niet langer gebruikt mag worden. Ook het overheidspersoneel moet zich aan deze nieuwe vormen houden. Of dat voor bijvoorbeeld gamesites geldt is niet duidelijk.