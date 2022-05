Na wat geruchten omtrent de Destroy All Humans! franchise hebben we vandaag officieel nieuws te melden. Allereerst is Destroy All Humans! 2: Reprobed voorzien van een releasedatum en een nieuwe trailer. De beelden bekijk je hieronder en in de agenda kun je 30 augustus noteren, dan verschijnt de game voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Destroy All Humans! Clone Carnage, waarvan gedacht werd dat het extra content voor de eerste remake zou zijn, blijkt een multiplayer spin-off. Deze game is vandaag ook gelijk uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Dit voor een schappelijke prijs van € 12,99.

Mocht je echter Destroy All Humans! 2: Reprobed in pre-order plaatsen, dan krijg je de game gratis aangezien het een bonus is. Hieronder ook van die nieuwe game een trailer en de belangrijkste features op een rijtje.

Compete and destruct with up to four human or alien lifeforms online.

Cause double the destruction with the local two player multiplayer on a split-screen.

Challenge your friends and foes alike in four game modes over six different maps.

All skins from the Destroy All Humans! release in 2020 are included.

Destroy All Humans! 2: Reprobed

Destroy All Humans! Clone Carnage