Eind februari werden Pokémon Scarlet & Violet aangekondigd en deze games moeten eind dit jaar verschijnen voor de Nintendo Switch. Het is alweer even geleden dat we wat van de games hebben gezien en daarom heeft The Pokémon Company vandaag een nieuwe trailer uitgebracht.

In deze nieuwe trailer wordt veel van de games getoond en dat bekijk je natuurlijk hieronder. Opvallend is ook dat er in de trailer gehint wordt naar een vier-speler coöp modus, waarna The Pokémon Company via Twitter aangaf dat je de open wereld vrij met elkaar kunt verkennen. Aan het einde van de trailer zien we de twee cover Pokémons.

Het mag ook geen verrassing zijn dat de releasedatum is aangekondigd, die staat nu op 18 november 2022.