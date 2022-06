Sony heeft zojuist bekendgemaakt welke titels PlayStation Plus abonnees in juni mogen verwachten. Een grote verrassing is het niet, want de games zijn wederom van te voren al gelekt, maar via deze weg hebben we nu een officiële bevestiging. Het gaat zoals altijd om drie games.

Zo mogen we op de PlayStation 4 en 5 Nickelodeon All-Star Brawl verwachten en voor de PlayStation 4 staan Naruto Naruto to Boruto: Shinobi Striker en God of War op het programma. Deze games zijn vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar voor eenieder die een actief abonnement heeft.

De games worden in de onderstaande video nog wat toegelicht, mocht je er niet bekend mee zijn. PlayStation Plus abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.