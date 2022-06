Remedy Entertainment werkt nu al een tijdje aan volledige remakes van zowel Max Payne als Max Payne 2 en de Finse studio is hiervoor de samenwerking aangegaan met Rockstar Games. We zullen desondanks nog wel even moeten wachten op de officiële onthulling en gameplay video’s.

Een creatieve fan onder de naam VRESKI kon het echter niet laten om stiekem alvast even vooruit te blikken en hij flanste de onderstaande video in elkaar, die simpelweg ‘Restaurant shootout’ heet. In de beelden kunnen we zien hoe een Max Payne anno 2022 eruit zou zien, hoewel de gameplay wel in first-person is. Zodoende krijgt de trailer ook een vleugje van het stijlvolle Superhot met zich mee.