Square Enix heeft opnieuw toegeslagen met de volgende heruitgave van één van hun klassiekers: hier is ‘Romancing SaGa: Minstrel Song Remaster’. Zoals de naam zelf al verklapt, gaat het hier om een remaster van de PS2-titel Romancing SaGa: Minstrel Song, die op zijn beurt een remake is van Romancing SaGa.

Romancing SaGa: Minstrel Song behoort tot de SaGa-franchise van Square Enix, maar kwam eerder nog niet uit bij ons in Europa. Voor de meesten onder ons zal deze remaster dus onze eerste kennismaking met de game zijn. Het betreft hier louter een remaster van een oudere game dus verwacht geen grootse veranderingen. Uiteraard hebben de graphics wel een HD-upgrade gekregen en er zullen verschillende ‘quality of life’ aanpassingen worden toegepast om de game beter speelbaar te maken. Welke dit zullen zijn, is momenteel nog niet specifiek bekendgemaakt.

Romancing SaGa: Minstrel Song Remaster verschijnt in de loop van de winter op de PS4, PS5, Switch, pc en mobiele apparaten. Bekijk de eerste trailer hieronder.