Square Enix moest noodgedwongen Forspoken uitstellen naar oktober 2022 omdat het team meer tijd nodig heeft om de laatste puntjes op de i te zetten. Daarnaast maakte men onlangs bekend dat de PlayStation 5-exclusive toch geen microtransacties zal bevatten. Nu heeft de Japanse ontwikkelaar en uitgever wat meer informatie gedeeld, die ditmaal gaat over een aantal technische zaken.

Eerder was al duidelijk geworden dat Forspoken meerdere grafische modi zal hebben, waaronder ondersteuning voor ray tracing. In de onderstaande video legt Keiji Matsuda van Luminous Productions uit dat Forspoken ray tracing zal ondersteunen voor de schaduwen en ambient occlusion, ofwel de (indirecte) belichting van de omgeving. Daarbij is het global illumination systeem volledig op de schop gegaan, omdat het oude systeem nogal wat beperkingen vertoonde.

Forspoken is vanaf 11 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en pc.