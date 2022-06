De amusante ritmische actiegame kwam in 2020 uit en wist, ondanks kritiekpunten, wel een goede indruk na te laten. Pc-spelers kregen in 2021 echter een gratis update in de vorm van de ‘Encore Edition’ voorgeschoteld: deze uitbreiding bracht nieuwe remixes, fan art, een nieuw openingsfilmpje en verschillende verbeteringen met zich mee. Ontwikkelaar Metronomik heeft nu aangekondigd dat No Straight Roads op de PS4 en PS5 vanaf nu ook de ‘Encore Edition’ zal worden.

Gezien het hier om een gratis update gaat, hoef je helemaal niets te doen als je de game al in je bezit hebt. Je zal immers automatisch toegang krijgen tot deze nieuwe editie. No Straight Roads is ook speelbaar op de Xbox One en Switch, maar momenteel hebben deze platformen de ‘Encore Edition’ nog niet gekregen. Waarschijnlijk komt hier in de toekomst wel verandering in.