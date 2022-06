Codemasters en EA hebben een nieuwe F1 22 trailer op ons losgelaten, die ons verschillende features van de game voorstelt. Het belooft opnieuw een geslaagde editie te worden in de langlopende franchise, met verbeterde physics en vernieuwde aerodynamica. Uiteraard kan je opnieuw racen met heel wat auto’s op legendarische circuits en dat is waar F1 om draait. Lee Mather, senior creative director bij Codemasters, aan het woord in een persbericht:

‘’F1 22 stelt spelers in staat om hun Formula 1-dromen werkelijkheid te laten worden, zowel op als buiten het circuit. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toevoeging van de nieuwste auto’s, regels en extra controle tijdens de verschillende momenten op een racedag. F1 22 biedt spelers bovendien meer gelegenheden voor sociale interactie, ook buiten het circuit. De gepersonaliseerde ruimte binnen F1 Life stelt hen in staat om hun collectie met felbegeerde auto’s en accessoires te laten zien aan vrienden en vijanden.”

F1 22 zal veel technische verbeteringen met zich meebrengen waar veteranen heel blij mee zullen zijn, maar het zal tegelijk ook toegankelijk zijn voor nieuwe spelers dankzij de adaptieve AI. Deze zal zich aanpassen aan het niveau van de speler, waardoor je altijd competitief kan racen, ongeacht je skills. Ook de Practice Programs zijn verbeterd, zodat je wordt aangemoedigd om alle circuits beter te leren kennen vooraleer je mee gaat racen met de grote jongens.

F1 22 verschijnt op 1 juli voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk de nieuwste trailer hieronder en lees onze preview voor meer info.